Ghost of Tsushima : les développeurs ont envisagé d'autres époques que le Japon féodal

Parfois, la tâche semblait insurmontable, reconnaît Brian Fleming. Le jeu avait raison de nous à certains moments : c’était comme un bras de fer avec une pieuvre. On avait même du mal à rester à jour sur l’évolution du jeu. Est-ce qu’il tournait mieux avec les changements de la veille ? C’est une question simple, mais c’était dur d’y répondre à moins d’annuler tous nos rendez-vous de la semaine et d’y jouer pour le tester."Malgré ces contraintes, il ne regrette absolument pas ces six années de travail. "Ça a été un projet remarquable, qui a testé nos limites en tant que concepteurs de jeux, assure-t-il. On a appris à se faire plus confiance, et à faire confiance aux joueurs. C’est donc avant beaucoup de joie et une immense fierté que nous vous présentons Ghost of Tsushima aujourd’hui. C’est la plus belle œuvre que notre studio n’ait jamais produite, et nous espérons que vous prendrez plaisir à y jouer." Dans nos colonnes, le jeu a récolté un sympathique 17 sur 20