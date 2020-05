GeForce NOW : 26 jeux rejoignent le service, dont Maneater et des productions Ubisoft

NVIDIA continue de signer des accords avec les éditeurs afin de pouvoir proposer leurs jeux sur GeForce NOW. Cette semaine, ce ne sont pas moins de 26 nouveautés qui rejoignent la liste des jeux dits Game Ready. Rappelons que derrière ce terme sont regroupés tous les titres qui peuvent être lancés directement depuis les serveurs du service, sans avoir besoin de les installer au préalable. Si la majorité des productions présentes dans la liste ne sont pas récentes, on note tout de même la présence de Maneater, de Saints Row : The Third Remastered, et de Strategis Minds : Blitzkrieg.



Les amateurs des jeux Ubisoft vont aussi pouvoir se faire plaisir, sachant que les huit titres concernés sont disponibles uniquement via l'Epic Games Store. En clair, il faudra disposer d'une copie de ces jeux sur la plateforme de Tim Sweeney afin d'en profiter sur le GeForce NOW.

Nouveautés Game Ready semaine 22 (du 25 au 31 mai) 2020

- Maneater (Disponible depuis le jour du lancement sur Epic Games Store – le 25 mai)

- Saints Row : The Third Remastered (Disponible depuis le jour du lancement sur Epic Games Store – le 25 mai)

- Strategic Mind : Blitzkrieg (Disponible depuis le jour du lancement sur Steam– le 25 mai)

- Assassin's Creed Origins (Epic Games Store)

- Assassin’s Creed Odyssey (Epic)

- Assassin's Creed III Remastered (Epic)

- Clustertruck

- Deadside

- Epistoire - Typing Chronicles

- Expéditions : Viking

- Far Cry : New Dawn (Epic)

- For Honor (Epic)

- GWENT : The Witcher Card Game

- Kholat

- Kona

- Monster Train

- Oriental Empires

- Path Of Wuxia

- Space Rangers HD: A War Apart

- The Crew 2 (Epic)

- The Long Dark

- Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Epic)

- Train Fever

- Watch Dogs 2 (Epic)

- X-Morph: Defense

- Zombie Army Trilogy