GeForce NOW : voici les jeux de la semaine, The King of Fighters XIV dans la liste

NVIDIA continue d'étoffer le catalogue de GeForce NOW. Cette semaine, ce ne sont pas moins de 18 jeux qui font leur apparition, et certains méritent que l'on s'y attendre si vous n'avez pas encore eu l'occasion de poser les mains dessus. On pense notamment à The King of Fighters XIV qui intéressera certainement les amateurs de la baston. Il y a aussi Europa Universalis III Complete pour les fins stratèges, ou encore Bomber Crew qui est un sympathique FTL-like se déroulant à bord d'un bombardier pendant de la Seconde Guerre mondiale.

LISTE DES JEUX GEFORCE NOW DISPONIBLE DEPUIS LE 13 MAI 2020