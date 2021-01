KOF XIV Ultimate Edition : 2 éditions collectors Shockbox NeoGeo chez Pix'n Love, elles sont magnifiques !

grand format imprimé sur toile de 80cm X 60cm. Il faudra débourser la somme de 269€ pour l'obtenir.

Annoncée il y a une dizaine de jours, la version Ultimate Edition de The King of Fighters XIV bénéficiera d'une sortie physique, en boîte, comme l'avait relayé SNK lors de sa présentation officielle. Une version boîte réservée uniquement à l'Europe et qui vient enfin d'être révélée par le biais de l'éditeur Pix'n Love qui se chargera de l'édition et de la commercialisation de ce produit qui s'annonce déjà collector . En réalité, trois éditions seront proposées : une basique et deux collectors reprenant le fameux boîtier Shockbox de l'ère NeoGeo. SNK sait comment parler à ses fans les plus hardcores et sait pertinemment que ces éditions vont se vendre comme des petits pains. La version classique est proposée à 39,90€, mais le site de Pix'n Love propose une réduction de 5€ en ce moment, soit une proposition à 34,90€. A ce prix-là, on a le jeu avec l'ensemble des DLC et des bonus cosmétiques qui ont été annoncés.Plus intéressant, la version Shockbox NeoGeo, limitée à 2 000 exemplaires et numérotée contient le jeu physique, le boîtier NeoGeo donc, une cover réversible, un artbook de 80 pages, le CD contenant tout l'OST et un ensemble de 7 lithographies. Le tout est proposé à 74,90€ au lieu de 79,90€ ; là aussi, il y a une promo de 5€. Mais la version ultime que les collectionneurs vont s'arracher, c'est l'édition Deluxe, limitée à 200 exemplaires et qui reprend le contenu de la version collector Shockbox, mais avec une cover différente toujours réversible, et un tableau

- Le jeu KOF XIV Ultimate Edition (édition physique) pour PS4

- Une boîte NEOGEO officielle numérotée à 2000 ex.

- Un artbook de 80 pages regroupant des documents de conception et illustrations inédites.

- Un CD exclusif contenant l’OST de KOF XIV.

- Sept lithographies recto/verso aux couleurs de KOF XIV.













EDITION DELUXE KOF XIV Ultimate Edition (PS4)

Cette édition numérotée exclusive comprend :

- Un tableau grand format imprimé sur toile (80cm X 60cm) accompagné d'un certificat signé par l'artiste SNK Eisuke Ogura.

- Le jeu KOF XIV Ultimate Edition (édition physique) pour PS4

- Une boîte NEOGEO officielle numérotée à 200 ex. avec une jaquette exclusive et réversible en Pantone argenté.

- Un artbook de 80 pages regroupant des documents de conception et illustrations inédites.

- Un CD exclusif contenant l’OST de KOF XIV.

- Sept lithographies recto/verso aux couleurs de KOF XIV.