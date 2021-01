SNK annonce KOF XIV Ultimate Edition uniquement sur PS4 et détaille toutes les nouveautés

En lieu et place de l'annonce de KOF XV que la planète Versus Fighting attendait pourtant avec grande impatience, SNK vient de dévoiler il y a une heure à peine le trailer de KOF XIV : Ultimate Edition. Comme son nom l'indique, il s'agit ni plus ni moins que de la version complète du jeu de baston d'origine sorti sur PS4 en 2016, il y a déjà 4 ans. Une version qui proposera les 8 personnages en DLC (Blue Mary, Ryuji Yamazaki, Whip, Oswald, Vanessa, Heidern, Najd et enfin Rock Howard), les 10 costumes qui étaient eux aussi proposés en DLC, les 10 thèmes PS4 qui sont sortis au fil des années, et bien entendu le jeu de base. A noter que ce KOF XIV : Ultimate Edition va sortir en deux temps : d'abord en Europe dès aujourd'hui en version digitale (au prix de 39,99€ ) puis le 20 janvier prochain aux Etats-Unis, également en dématérialisé. Une copie physique est prévue en Europe mais il faudra attendre le printemps 2021.