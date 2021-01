Gastronogeek : le crowdfunding de son livre de recettes Zelda fait un carton plein !

Si vous êtes un lecteur assidu de JEUXACTU, ou que vous avez eu l'occasion de regarder l'une de nos émissions en live sur Twitch sur la chaîne LeStream , vous devez sans doute connaître Gastronogeek. De son vrai nom Thibaud Villanova, cet homme de 35 ans est non seulement un cuisinier français désormais reconnu de tous, mais c'est aussi un grand amateur de pop culture. Depuis plusieurs années maintenant, il nous régale de ses nombreuses vidéos postées sur sa chaîne YouTube , mais il publie également de nombreux livres de recettes autour du monde du jeu vidéo, du cinéma et de la culture geek de manière générale (Astérix, Disney, Dragon Ball, etc.). Cette fois-ci, il s'est lancé dans le défi de proposer un livre de recettes Zelda, non officiel, mais inspiré de l'univers créé par Nintendo, notamment du dernier épisode en date : Breath of the Wild. L'ouvrage n'étant pas adoubé par Nintendo, il sera réalisé sans illustration ou image issue des jeux Zelda, mais promet une maquette élégante, vivante en mode "carnet de voyage" et de nombreuses photos, le tout réalisé par l'équipe qui entoure Thibaud Villanova, sa femme Bérangère notamment, qui est également sa directrice artistique. Le bouquin fera 192 pages.Afin de le mettre en place, Gastronogeek a décidé de lancer un financement participatif sur la plateforme Ulule , avec un objectif initial de 35 000€, qui a été largement dépassé en l'espace de 5h à peine. Mieux, en l'espace de 4 jours, la cagnotte atteint les 158 061€ (pour 2 239 contributeurs), ce qui signifie que la palier des 400% a été franchi. Puisqu'il reste encore 37 jours, Thibaud Villanova promet du nouveau contenu additionnel, avec un upgrade au niveau de la finition du livre, mais également une version audio de son ouvrage. Si jamais vous souhaitez participer à cette aventure, vous pouvez vous rendre sur la page Ulule et lui adresser un don . A vot' bon coeur !