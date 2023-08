Garou (Fatal Fury) City of the Wolves : premières furieuses images de gameplay

Un an tout juste après son annonce à l'EVO 2022, le nouveau Fatal Fury dévoile enfin son nom définitif, histoire de mettre fin aux rumeurs, même si ça ne faisait déjà aucun doute. Non il ne s'agira pas de la suite de Garou Mark of the Wolves, le meilleur jeu de baston jamais créé, mais il gardera un certain suivi, ne serait-ce que dans son identité visuelle. Fatal Fury City of the Wolves nous permettra en effet de retrouver le Terry Bogard et le Rock Howard de 1999. Les deux personnages s'affichent dans leur look et leur style du Garou Mark of the Wolves tant chéri de l'ère NeoGeo, mais le jeu semble faire du pied à l'ambiance des tous premiers Fatal Fury également. On voit en effet la map de Southtown et entendre la voix des autres personnages, et l'on sait déjà qu'un membre du Kyokugenryu Karate fera partie du roster.Autrement, quelques images de gameplay sont apparus dans cette vidéo, permettant de constater que SNK a opté pour un effet crayonné, proche de ce qui s'est fait avec le Samurai Shodown de 2019. Pour le moteur, il est clair qu'il s'agit de celui de KOF XV qui a été réutilisé, mais on espère que le gameplay sera différent de ce dernier. Evidemment, on attend d'en savoir davantage pour s'extasier, mais voir que la série Fatal Fury fait son grand come-back, ça fait quand même bien plaisir.