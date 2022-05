Gardiens de la Galaxy 3 : de nouvelles photos du tournage confirment la Contre-Terre et High Evolutionary

Chukwudi Iwuji.

C'était il y a une petite dizaine de jours, James Gunn célébrait la fin du tournage du film Les Gardiens de la Galaxy 3, dont la date de sortie est fixée pour le 3 mai 2023, c'est-à-dire dans un an tout rond. Une aventure humaine qui se termine et qui marque surtout la fin d'une trilogie débutée en 2014, soit quasiment 10 ans. Alors que de nombreuses rumeurs nous laissent penser que certains personnages (comme Drax) risquent de faire leurs adieux dans ce troisième volet, de nouvelles photos de tournage prises à Atlanta (là où se trouvent les studios de tournage de Marvel) permettent d'en savoir un peu plus sur l'histoire du long-métrage. Non seulement on peut apprécier les nouveaux costumes de nos Gardiens, plus adaptés à l'ensemble des membres du groupe, mais en plus, on aperçoit de nombreuses créatures anthropomorphiques (avec un look vestimentaire très 80's) qui confirment que le film va nous emmener sur la Contre-Terre. Ce qui laisse également supposer que nous allons faire la connaissance de High Evolutionary, présenté comme étant le grand méchant du film. La Contre-Terre étant son fief, sa pure création et une planète sur laquelle il s'adonne à de multiples expériences entre être humains et animaux, il y a de fortes chances pour que High Evolutionary soit bien incarné par l'acteurEn attendant d'autres indices sur ce très attendu Gardiens de la Galaxy 3, on vous suggère de réécouter nos théories sur le prochain film de James Gunn.