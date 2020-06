Future Games Show : deux voix d'Uncharted pour animer l'événement, plus de 30 jeux au programme

, Twitch , et GamesRadar+.

Curve Digital, Deep Silver, Devolver Digital, Hi-Rez Studios, Merge Games, Raw Fury, Red Thread Games, Square Enix, Team17, TeamKill Media, tinyBuild et Walkabout Games prendront la parole pendant le Future Games Show qui pourra être suivi sur YouTube Facebook et

Si l'on savait déjà que le Future Games Show aurait lieu ce samedi 6 juin, on ignorait encore l'heure du rendez-vous et la liste des participants. C'est désormais chose faite, puisque le groupe Future a annoncé via un communiqué officiel que l'événement débutera à 23h30 (heure française) et qu'il sera animé par Nolan North et Emily Rose. Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans d'Uncharted, puisqu'ils doublent respectivement Nathan Drake et Elena Fisher. Compte tenu de la complicité qui les unit, on peut dire qu'il s'agit d'un choix intelligent pour présenter la trentaine de jeux que l'on nous annonce.Si les AAA seront bien évidemment à l'honneur, les productions indépendantes seront également mises en avant. Naturellement, on nous promet des avant-premières mondiales, des nouveaux trailers, ainsi que des interviews de différents intervenants. D'ailleurs, à ce sujet,