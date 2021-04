Charts France : Monster Hunter Rise écrase tout sur son passage, un Top 5 chamboulé

Avec ce grand week-end de Pâques, le SELL et GfK se sont accordés une journée supplémentaire pour la diffusion du Top 5 et du Top 3 des Charts en France. Pour la semaine du 22 au 28 mars 2021, on constate enfin du changement puisque l'arrivée de Monster Hunter Rise permet aux jeux Nintendo de voir leur suprématie ébranlée. Après on est d'accord, il s'agit toujours de jeux Nintendo Switch, donc l'hégémonie reste du côté de la firme de Kyoto. Ce qui est intéressant dans ces résultats, c'est de voir que le titre de Capcom se positionne à la première et troisième place, grâce à l'édition collector. Comme quoi, désormais, il y a un véritable engouement pour la licence même en France.



Sur PC, on note enfin un peu de changement, avec le retour de FIFA 21 dans le Top 3, qui prend la place des Sims 4. Pas de quoi sauter au plafond, mais ça fait toujours plaisir un peu de nouveautés, même si on vous l'accorde, ça n'en est pas une.

Charts France Semaine 12 (du 22 au 28 mars 2021) 1/ Monster Hunter Rise (Switch - Capcom) 2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo) 3/ Monster Hunter Rise - Edition Collector (Switch - Capcom) 4/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo) 5/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo) TOP 3 PC 1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft) 2/ Football Manager 2021 (SEGA) 3/ FIFA 21 (Electronic Arts)