Forza Horizon 5 : le Mexique comme prochaine destination ?

Alors que les rumeurs laissaient entendre que Forza Horizon 5 pourrait se dérouler au Japon, c'est finalement le Mexique qui a été retenu par Playground Games. C'est en tout cas ce qu'affirment Jeff Grubb (VentureBeat) et Jez Corden (Windows Central), le premier s'étant montré encore plus explicite au micro d'Iron Lords Podcast. "Jusqu'à présent, les rumeurs suggéraient le Japon, n'est-ce pas ?, indique-t-il. Il y a un moment maintenant, j'ai reçu de fausses images du jeu que je n'ai pas relayées. Elles montraient des courses qui se déroulaient au Japon, mais je me suis dit : 'Ce n'est pas vrai'. Et justement, il s'est avéré que c'était un fake."Avant d'ajouter : "Je n'ai même pas cherché à deviner le pays, car je pensais que l'on finirait bien par le découvrir. Et puis, il y a Jez qui a sorti : 'Je vais au Mexique en voiture'. Et tout de suite, certaines de mes sources ont dit : 'Oh ! Je me demande pourquoi Jez dit ça'. C'est à partir de là que j'ai compris. Donc oui, ce sera bien au Mexique."Même si l'on préfère attendre une officialisation en bonne et due forme de Playground Games, les deux journalistes n'ont pas pour habitude de raconter des âneries. D'ailleurs, c'est le même Jeff Grubb qui affirmait déjà que Forza Horizon 5 sortirait en 2021 à la place du prochain Forza Motorsport, Turn 10 ayant souhaité prendre son temps avec sa simulation automobile. Peut-être que l'E3 2021 permettra de clarifier tout ça.