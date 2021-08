Fortnite : Wonder Woman arrive dans le jeu pour former la Justice League avec Batman et Superman

L'infatigable Fortnite démarre la semaine sur les chapeaux de roue en annonçant l'arrivée d'un nouveau personnage important de la culture populaire, à savoir Wonder Woman. A partir du 20 août prochain, il sera donc possible de revêtir la skin de la plus puissante des Amazones, qui disposera bien entendu de tous ces objets et autres bonus cosmétiques qui vont avec. Le planeur Ailes de l'Aigle d'or, la pioche Hache d'Athéna, l'écran de chargement Trinité DC et l'accessoire de dos Cape de Diana, tout y est, sachant que l'arrivé de Diana Prince permet aussi de former la Justice League puisque Batman et Superman récemment avaient d'ores et déjà intégré la liste des guest-stars. Quand on pense que depuis le début du mois d'août, on a déjà eu droit à l'événement Ariana Grande, Bloodsport de la Suicide Squad, Camille et Guile de Street Fighter, Free Guy version Dude, Superman, mais aussi Gamora, on se demande ce que le jeu nous réserve pour septembre...