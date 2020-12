Fortnite : un événement "Chute de Neige", voici les bonus et les nouveautés

Il ne se passe pas une semaine sans que Epic Games déploie des ajouts pour son jeu phare qu'est Fortnite. Alors qu'on se remet à peine de l'arrivée de Daryl et de Michonne (The Walking Dead) en tant que personnage-skin dans le jeu, voilà qu'on apprend l'arrivée d'un événement spécial pour célébrer les fêtes de fin d'année. Il s'agit en effet d'une opération temporaire qui vient se greffer aux défis hebdomadaires, et qui propore de récupérer masse de récompenses pour les joueurs, ainsi que des cadeaux inédits et de l'XP bien entendu. Cette opé "Chute de Neige" a donc lieu du 18 décembre jusqu'au 5 janvier et voici le détail des récompenses qui seront attribués :











Des quêtes givrées et des récompenses gratuites

Au cours de l'opération Chute de neige, Neigionnaire vous proposera des quêtes à accomplir pour obtenir des récompenses gratuites, dont l'accessoire de dos Bouclier surprise (superbement emballé) et la pioche Globes de givre (avec ses boules de glace parfaites), ainsi que des planeurs, des revêtements, un autre accessoire de dos et une autre pioche, et plus encore !





Accomplissez neuf quêtes de l'opération Chute de neige pour déverrouiller la tenue de Neigionnaire. Accomplissez-en douze, et vous recevrez la tenue Traqueuse du givre, d'inspiration hivernale. Dans les deux cas, vous pouvez les obtenir gratuitement !





Tactiques glaciaires et combat en altitude

En tant que spécialiste du combat, Neigionnaire est arrivé avec une sélection d'objets givrés, tirés de son arsenal de guerre. Dominez les airs à bord des X-4 Aquilons personnalisés par ses soins ! Au sol, déguisez-vous en bonhomme de neige grâce aux Neigionnaires furtifs, congelez les pieds de vos adversaires avec les grenades gelantes et offrez-vous du butin avec des cadeaux emballés par Neigionnaire !





Des modes temporaires en rotation ou au hasard

L'opération Chute de neige vous proposera une rotation de modes temporaires que vous connaissez déjà, dont le fameux Air Royale. Vous pourrez aussi découvrir un tout nouveau mode temporaire à base de grenades à onde de choc, dans lequel les joueurs s'affrontent pour repousser leurs adversaires dans la tempête (extrêmement puissante) pendant qu'elle se referme. De plus, Bonne pioche fera son arrivée sous la forme d'un mode temporaire pour la première fois.





Vous pouvez aussi jouer à ces modes temporaires en sélectionnant la case Chute de neige aléatoire, qui en tire un au hasard.





De nouvelles tenues festives rejoignent les anciennes

Pour vous mettre dans l'esprit des fêtes, l'opération Chute de neige proposera également de nouvelles tenues festives dans la boutique d'objets, plus quelques-unes des tenues des saisons passées. Enfilez votre plus beau pull moche de Noël, transformez-vous en bonbon géant, devenez une lumière clignotante et plus encore.





De plus, à partir de maintenant et jusqu'au 5 janvier à 15h CET, l'emote de chant Chorale sera disponible gratuitement dans la boutique d'objets. Les joueurs l'ayant déjà achetée recevront un remboursement des V-bucks qu'ils ont dépensés.