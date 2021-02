Fortnite : Ripley et le Xenomorphe d'Alien débarquent dans le jeu, y a plus de limite

e Pack d'équipement spatial. Ce pack thématique comprend la pioche Bras de manutention P-5000, le planeur Navette Cheyenne et une nouvelle emote plutôt amusante.





Aucun temps mort pour Fortnite qui continue de proposer du contenu supplémentaire pour contenter toute leur communauté. Quelques jours après Ryu et Chun-Li de Street Fighter, voilà qu'on apprend l'arrivée d'un autre duo, celui de Ripley et du Xenomorphe du film Alien. La venue de ces deux personnages emblématiques du cinéma s'inscrit dans la volonté de faire venir toutes les plus grosses pointures du 7ème Art dans le jeu phare du moment. Comme d'habitude, ces nouveaux personnages débarquent avec une variante de tenue Uniforme du Nostromo et de l'accessoire de dos Cage féline Weyland-Yutani, qui vous permettra de garder Jonesy (le chat, cette fois) près de vous. Il y a également de se procurer l