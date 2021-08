Fortnite : Ryan Reynolds dans le jeu via son personnage de Free Guy, version musclée

La machine à cash Fortnite ne s'arrête jamais, pas même pendant les grandes vacances. Depuis quelques semaines même, les partenariats se multiplient et on assiste à un déferlement de nouveaux skins issus de la pop culture. Après Ariana Grande et son show, voilà qu'on apprend que Ryan Reynolds débarque dans le jeu, à travers son personnage de Free Guy, film disponible au cinéma depuis le 11 août dernier et qui raconte comment un PNJ d'un jeu vidéo prend connaissance de son existence et qu'il est un personnage condamné à répéter les mêmes choses dans un jeu. En réalité, il s'agit de la version bodybuildée de Free Guy, qui répond au doux nom de Dude, et qui dispose ainsi de nouveaux émotes (Chic Type par exemple) et des quêtes inédites à trouver dans le jeu. On a même droit à une phrase prononcée par Ryan Reynolds en personne dans la version originale.

Dites bonjour à Guy. C'est quelqu'un de tout à fait ordinaire et... Non, oubliez ça. Guy vient d'apprendre que sa vie d'employé de banque n'est pas exactement ce qu'il imaginait. En fait, il est un simple personnage non jouable dans un jeu vidéo en monde ouvert. Et maintenant, il arrive dans Fortnite ?





Alors c'est sûr qu'il faut avoir vu le film pour comprendre le cameo, mais sachez que d'autres personnages ont fait leur entrée dans l'univers Fortnite, tels que Cammy et Guile, ou plus récemment Superman.