Fortnite : Moon Knight dispo dans le jeu dans ses deux costumes, les tarifs dévoilés

Série phare du moment chez Disney+, Moon Knight vient de publier son 4ème épisode. Si la série est apprécié de manière générale, elle a pas mal déçu certains fans du MCU qui s'attendaient à une intrigue plus profonde, des combats plus percutants et surtout des scènes qui justifient un 16+, ce qui n'est franchement pas le cas. Mais qu'importe, la série en 6 épisode jouit d'une forte popularité et c'est l'occasion pour Marvel d'intégrer à nouveau l'univers de Fortnite avec l'arrivée de skin permettant d'incarner ce nouveau justicier tout de blanc vêtu. Pour profiter du personnages et de tous ses accessoires, il suffit de se rendre dans la boutique de Fortnite et de changer son apparence. Petit détail sympathique, les deux costumes du super-héros sont accessibles, sachant que l'un (celui avec la cape) représente la version de Marc Spector, alors que le deuxième (avec le costard) n'est autre que l'apparence de la personnalité de Steve Grant. Bien sûr, le costume va avec différents ustensiles, comme la pioche Crescent Darts qui est vendue séparément dans le magasin. A noter que la tenue de Moon Knight vous coûtera 1 500 V-Bucks tandis que les Crescent Darts ne coûteront que 500. Vous savez tout.