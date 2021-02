Fortnite : les costumes stylisés de Tron débarquent dans le jeu

Sans relâche, Epic Games continue d'alimenter le contenu de Fortnite qui jouit d'un suivi sans pareil. En attendant le trailer de The Flash qui ne devrait pas trop tarder, l'éditeur nous fait savoir que les costumes très stylisés du film Tron sont disponibles dans le jeu. Pour les récupérer, il suffit de se rendre dans la boutique d'objets et de constater qu'il y en a pour tout le monde, de l'Encrypteur, à Pare-feu, en passant par Proxy, Mégaoctet, Transfert, Séquenceuse, Interface, Connectique, Encodeuse ou encore Bande passante. A noter que chacun d'entre eux peut revêtir un casque ou pas, puisqu'il est en option. Comme d'habitude, tous ces costumes sont complétés par de nombreux objets emblématiques de Tron, tels que le planeur Lumicycle ainsi que l'outil de collecte et accessoire de dos Disque d'identité. Si jamais vous voulez briller dans la nuit et dans le jeu, vous savez ce qu'il vous reste à faire.