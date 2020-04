Fortnite : les concerts de Travis Scott ont été suivis par des millions de personnes, voici la vidéo

Plus de 12,3 millions de personnes ont assisté au fameux concert que Travis Scott a tenu dans le jeu Fortnite dans la nuit du 23 au 24 avril 2020, afin de présenter Astronomical, le premier single de son nouvel album. Une performance incroyable qui prouve que le jeu vidéo est désormais un nouveau moyen de communication pour les artistes musicaux, surtout en ces temps de confinement forcé. C'était la première date de sa tournée virtuelle, puisque le rappeur américain a multiplié les apparitions durant tout ce week-end, rassemblant des millions de joueurs, spectateurs d'un show d'un nouveau genre où il est également possible de récupérer des bonus et autres goodies in-game, tels que des skins exclusifs, des emotes spéciaux mais aussi des costumes dédiés.

Ce n'est pas la première fois que Epic Games organise un tel concert dans son jeu phare, puisque l'année dernière, le DJ Marshmello avait lui aussi rassemblé 10,7 millions de fans venus assister à son show in-game. C'est donc Travis Scott qui détient le record désormais, mais qui sait quel sera le prochain artiste à collaborer avec le jeu préféré des adolescents pour un autre concert explosif. En attendant, on vous propose des images de ce spectacle et vous redonne les dates de sa tournée virtuelle.