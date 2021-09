Fortnite : le Will Smith de Bad Boys débarque à son tour dans le jeu

Les data-miners avaient devancé Epic Games qui a officialisé l'arrivée de Will Smith dans l'univers de Fortnite. Sommes-nous vraiment surpris quand on sait que le jeu le plus joué du moment multiplie les collab' avec tous les univers connexes au jeu vidéo. Le cinéma est forcément un allié de force et c'est dans son personnage de Mike Lowrey qu'on va retrouver l'acteur américain. Lunettes de soleil sur le nez, muscles saillants et petit haut matelassé, on retrouve parfaitement le héros de Bad Boys qui est donc disponible dans la boutique d'objets, comme l'accessoire de dos Sacoche de flic. Mais sachez que l'ensemble Franc-tireur comprend également la pioche à deux mains de Mike et les Couteaux de franc-tireur. Pas de vidéo officielle mais une image pour voir à quoi ressemble personnage. On vous partage néanmoins des vidéos réalisés par des joueurs.