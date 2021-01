Fortnite : le Terminator T-800 et Sarah Connor confirmés dans le jeu, la vidéo

Les annonces s'enchaînent du côté de Fortnite qui n'a visiblement pas le temps, et ne laisse même plus sa communauté respirer. Après nous avoir révélé l'arrivée du football dans le jeu, puis le lendemain dévoilé une skin Predator qui semble régaler les joueurs depuis quelques heures, voilà qu'on apprend qu'un autre ténor du cinéma de "monstre" va débarquer dans le titre d'Epic Games. Il s'agit ni plus ni moins que du Terminator T-800, celui-là même qui a été incarné par Arnold Schwarzenegger. Mais ce dernier ne sera pas seul, puisqu'il sera accompagné de Sarah Connor. Pour le moment, on ne connaît pas les bonus qui seront proposés avec les deux peronnages, mais il y a au moins un trailer plutôt rigolo qui permet de les voir débarquer dans le monde de Fortnite grâce au Point-Zéro.