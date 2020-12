Fortnite : Kratos de God of War et le Master Chief de Halo bientôt dans le jeu !

"











," qui prétend avoir reçu des captures d'écran du Mongoose, du Pelican et du Gravity Hammersur sur Discord de la part d'une source anonyme. D'ailleurs, d'après d'autres rumeurs qui circulent sur la toile, un événement compétitif autour de Halo sera prochainement annoncé. Autant vous dire que n'importe quel éditeur n'hésite plus à passer du côté de chez Fortnite pour faire la promo de ses jeux. Et ils auraient tort de s'en priver.

Epic Games n'en finit plus de faire de son Fortnite un événement planétaire. Alors que la Saison 4 s'est achevée avec l'apparition impressionnante de Galactus qui a littéralement explosé la map du jeu, prouvant que le partenariat entre l'éditeur et Marvel est plus que solide, voici que nous apprenons l'arrivée de deux nouveaux personnages emblématiques du jeu vidéo. Le premier n'est autre que Kratos, le héros de la série God of War, qui va faire l'objet d'une skin, à l'image de tous ces super-héros de l'écurie Marvel qu'on a pu voir défiler dans Fortnite depuis de nombreuses années.L'autre protagoniste n'est autre que le Master Chief de la grande saga Halo, dont la présence a été soulevée par un certainNicknameSC