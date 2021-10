Fortnite : Jill Valentine et Chris Redfield de Resident Evil sont les prochains à débarquer dans le jeu

Les collaborations s'enchaînent à une vitesse folle du côté de Fortnite, puisque nous venons d'apprendre que les prochains guests à débarquer dans le jeu ne sont autres que Jill Valentine et Chris Redfield, deux protagonistes iconiques de la saga Resident Evil. Ils sont annoncés quelques jours après Paul Atréides et Chani du film Dune et débarquent bien évidemment avec tout l'attirail qui va avec. En effet, on pourra retrouver l'ensemble "Équipe des S.T.A.R.S." dans la boutique d'objets de Fortnite, sachant que nos deux flics auront plusieurs tenues, notamment le style Hound Wolf Squad pour Chris Redfield et la tenue Raccoon City concernant Jill Valentine. Côté accessoire de dos, on retrouvera la fameuse Herbe verte (avec ses styles alternatifs, Herbe rouge et Herbe bleue), mais aussi la Machine à écrire, la pioche Hot Dogger (qui n'est autre que le couteau développé par Umbrella pour lutter contre les armes biologiques), mais aussi la pioche Matraque électrique. Pas mal tout ça non ?