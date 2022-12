Forspoken : une démo jouable est dispo sur PS5, voici ce qu'elle propose

Il reste un peu plus d'un mois avant l'arrivée sur PC et PS5 de Forspoken, le prochain Action-RPG de Square Enix, anciennement connu sous le nom de Project Athia. L'éditeur japonais a bien l'intention de séduire le public et pour le convaincre, on apprend qu'une démo jouable sur PS5 est disponible dès à présent sur le PlayStation Store. Une bonne manière de prendre le jeu en mains et de mieux comprendre les mécaniques de gameplay, notamment cette notion de Parkour pour les déplacements et le magie à utiliser pour attaquer et se défendre. Quant au trailer, il met en confrontation notre Frey Holland face aux forces de la Brume dans un montage plutôt dynamique et bien rythmé. La sortie du jeu est attendue pour le 24 janvier 2023 sur PC et PS5.