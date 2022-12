Forspoken : une cape, un collier et du vernis à ongles aux couleurs de PlayStation, nouveau trailer

Forspoken multiplie les apparitions à environ un mois de sa sortie. Il faut dire que Square Enix mise beaucoup sur ce jeu, qui a profité du Luminous Engine pour recréer le monde d'Athias dans lequel Frey Holland va être propulsée. Alors que les retours sont assez mitigées autour du titre, malgré une deuxième session de preview, l'éditeur japonais met en avant les qualités immersives proposées par la PS5, et notamment à travers la DualSense et ses fonctionnalités. On commence d'ailleurs à les connaître par coeur : entre les retours haptiques pour plus de sensations, les gâchette adaptatives pour plus de résistance, l'audio 3D et le haut-parleur de la manette qui permet d'être en contact avec le bracelet parlant de Frey, tout a été déployé pour qu'on se sent aux côté de notre jeune femme perdu dans ce monde hostile. Le trailer en profite pour montrer des bonus cosmétiques dédiés à la marque PlayStation, puisque la cape de Frey, ses pendentifs et son vernis seront ornés des symboles Croix, Rond, Carré et Triangle.La sortie de Forspoken est attendue pour le 24 janvier 2023 sur PC et PS5.