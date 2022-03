Forspoken : toutes les technologies du jeu détaillées en vidéo pour la GDC 2022

Alors que la Game Developers Conference 2022 se poursuit du côté de San Francisco, les équipes de Luminous Productions ont publié une vidéo autour de leur jeu Forspoken afin de démontrer l'ensemble des outils et des technologies qui ont été nécessaires pour le mettre sur pied. Ce qui est mis en avant d'entrée de jeu, c'est ce partenariat avec AMD et la prise en charge de la FidelityFX Super Resolution utilisée aussi bien sur PC que sur PS5. C'est d'ailleurs la version 2.0 qui sera supportée par le jeu, et offrira un rendu visuel impressionnant, sans avoir besoin d'aller rogner sur les performances. La vidéo nous permet d'ailleurs de voir quelques paramètres intéressants, comme l'occlusion ambiante, les screen space reflections ou bien encore le denoiser. Des tests ont également été faits sur les temps de chargements, notamment entre les disques durs utilisés sur les nouvelles Xbox et PS5. On constate d'ailleurs qu'il y a un méger avantage pour la technologie DirectStorage de Microsoft. On est sur du simple au double pour Forspoken qui met 1.7 secondes à se lancer sur Xbox, tandis qu'il faut 3.2 secondes sur PS5. Sur un disque sur classique, il faut quasiment 20 secondes pour faire partir l'aventure. Bref, une vidéo qui démontre les bienfaits de nouvelles technologies next gen en gros.



La sortie de Forspoken est attendue pour le 11 octobre prochain sur PC et PS5.