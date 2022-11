Forspoken : le système de combat détaillé en vidéo, les développeurs expliquent tout sur les pouvoirs

Après avoir mis en avant le Parkour magique la semaine dernière, Square Enix dévoile aujourd'hui une toute nouvelle vidéo de Forspoken qui, cette fois-ci, s'attarde quelques minutes sur le système de combat et les sortilèges que pourra évoquer Frey. D'après ce que l'on nous explique, chaque type de magie disposera de ses propres caractérisiques en matière d'attaque, de soutien et de Parkour. Après avoir débloqué n'importe quel sort de base, l'héroïne pourra l'améliorer en récupérant du mana. Le premier pouvoir qu'elle aura l'occasion d'apprendre au cours de son périple est la Salve, un sortilège issu de la Magie Violette et dont l'une des variantes est Salve explosive "Comme ce sort d’explosion fondé sur la terre inflige des dégâts de zone, nous avons pensé que ce serait approprié d’invoquer un gros rocher qui s’étend rapidement dans quatre directions, explique Ryota Nozoe, responsable des effets visuels chez Luminous Productions, sur le PlayStation Blog . C’est le premier sort qu’obtient Frey (et le premier sur lequel nous avons travaillé), nous avons donc fait en sorte qu’il soit vraiment direct."On nous rappelle également que Frey pourra compter sur Cuff, son bracelet qui lui permettra de réduire les dégâts encaissés tout en offrant des opportunité de contre-attaque. À l'instar du Focus d'Aloy (Horizon), il sert également à récupérer tout un tas d'informations sur les adversaires afin de mieux cibler leurs forces et leurs faiblesses. Cuff sera également utile lors des phases d'exploration pour à la fois repérer les zones dignes d'intérêt et détecter les ennemis potentiels.Plus tard dans l'aventure, Frey sera capable de maîtriser la Magie Rouge qui lui permettra d'infliger de gros dégâts en combat rapproché. On pense notamment au pouvoir Taillade qui fait appraître une grande lame magique. En chargeant celle-ci, l'héroïne accédera à d'autres pouvoirs tout aussi dévastateurs les uns que les autres. Quant à la Magie Bleu et à la Magie Verte, elles incluent une multitude de sort d'attaque et de soutien, ce qui permet de remplir la jauge d'afflux magique et de déclencher un sort d'une puissance inouïe capable d'anéantir toute opposition adverse en un seul coup.Avec autant de sortilèges à disposition, en théorie, il sera possible de varier les approches afin d'éliminer les créatures avec un maximum d'efficacité. C'est ce que nous ne manquerons pas de vérifier lorsque nous aurons le jeu entre les mains. En attendant, on rappelle que Forspoken est attendu pour le 24 janvier 2023 sur PS5 et PC.