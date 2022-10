Forspoken : la mécanique du Parkour magique expliquée et détaillée en vidéo

Tiens, ça faisait quelques mois que nous n'avions pas eu de nouvelles de Forspoken, et à quelques jours du coup d'envoi de la Paris Games Week, Square Enix nous propose de nous attarder sur une des mécaniques inédites de son jeu : le Parkour magique. On rappelle en effet que Frey, en étant catapultée dans le monde d'Athia, va se voir administrer des pouvoirs, comme la possibilité de se mouvoir avec vitesse et style, pour peu qu'on trouve le Parkour encore percutant en 2022. Pour activer cette compétence magique, le joueur doit maintenir le bouton "Rond" enfoncé, ce qui lui permettra de sauter par-dessus les petits obstacles automatiquement tels que les rochers, les corniches ou bien encore les murs bas. Attention tout de même, le Parkour magique a ses limites et surtout sa jauge d'endurance qu'il va falloir apprendre à gérer. On peut d'ailleurs combiner les compétences de Frey, entre le flux de déplacement et la charge par exemple, ce qui permettra de garder l'allure et de conserver votre vitesse tout en récupérant de l’endurance.

Dans sa vitesse de déplacement, Frey peut réaliser des bonds en avant vertigineux grâce à l'élan et pour ce faire, il suffit d'appuyer sur X au bon moment, et si on appuie encore sur X lorsqu’elle touche le sol, il est possible de conserver cette vitesse, mais aussi l'endurance. Bien sûr, grâce à ses compétences de flux, Frey peut espérer escalader des surfaces en hauteur, mais également atteindre des lieux à première vue inaccessibles grâce à l'envol, sachant que notre jeune femme dispose aussi d'un grappin qui permet de lancer un lien magique qui l’attire vers tout ce qu’il touche. On peut s'en servir pour atteindre des corniches plus haut, mais aussi pour continuer à avancer, un peu comme la toile de Spider-Man qui lui permet de se balancer de building en building. Pratique.



La sortie de Forspoken est attendue pour le 24 janvier 2023, à la fois sur PC et PS5.