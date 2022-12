Final Fantasy XVI : un nouveau trailer qui dépote, la date de sortie annoncée dans la foulée

Lui aussi présent aux Game Awards 2022, Naoki 'Yoshi-P' Yoshida a rejoint Geoff Keighley sur scène pour dévoiler un tout nouveau trailer de Final Fantasy XVI. D'une durée de 2 minutes 40 et baptisée "Revenge", la séquence mêle avec habileté cut scenes travaillées et phases de gameplay qui tabassent, tout ça accompagné d'une B.O. sublime. Bref, du grand spectacle pour mettre les fans à genoux, ces derniers ayant également pu découvrir la date de sortie du jeu. Final Fantasy XVI sortira donc le 22 juin 2023 sur PS5.Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que le jeu permettra de suivre le destin d'Émissaires qui renferment en eux le pouvoir des Primordiaux - qu'il est possible de voir en action dans le trailer, d'ailleurs. Odin, Shiva, Bahamut, Ifrit ; voilà un exemple des divinités auxquelles il sera possible de faire appel durant les combats. A priori, les précommandes devraient démarrer dans les prochaines heures et donner accès à un certain nombre de bonus in-game. Enfin, par le passé, Yoshida-san avait fait savoir que lui et ses équipes aimeraient pouvoir déployer une démo quelques mois avant la sortie du jeu pour maintenir la hype autour de celui-ci. Nous verrons bien.