Final Fantasy XVI : des précisions sur le développement du jeu

du

podcast Triple Click





Quoi qu'il en soit, Final Fantasy XVI est prévu en exclusivité temporaire sur PS5.



. Ce qui signifie que Final Fantasy XVI pourrait très bien sortir plus tôt qu'on ne le pense." On rappelle que Final Fantasy XV fut annoncé en 2006 - sous le nom de Final Fantasy Versus XIII - ce qui explique sans doute pourquoi les puristes préfèrent ne pas s'emballer. Malgré, les récentes déclarations de Jason Schreier ont de quoi les rassurer.Quoi qu'il en soit, Final Fantasy XVI est prévu en exclusivité temporaire sur PS5.

Après avoir fait l'objet d'un certain nombre de rumeurs, Final Fantasy XVI s'est enfin montré lors de la conférence PS5 organisée il y a une dizaine de jours par Sony Interactive Entertainment. Et contrairement à God of War : Ragnarök qui s'est contenté d'un court teaser, le titre de Square Enix s'est affiché dans un vrai trailer contenant des phases de gameplay. Malgré tout, nombreux sont les fans à se dire qu'il va falloir attendre des siècles avant de pouvoir mettre les mains sur le jeu.Eh bien, pas forcément, si l'on en croit les dernières indiscrétions de Jason Schreier. "Des gens impliqués dans le développement du jeu m'ont dit que ça fait quatre ans qu'ils travaillent dessus, a-t-il en effet confié lors