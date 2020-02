Final Fantasy VII Remake : Square Enix dévoile la cinématique d'intro, elle est splendide

Square Enix s'est enfin décidé à dévoiler la cinématique d'introduction de Final Fantasy VII Remake, une séquence de plus de cinq minutes qui risque de donner un sacré coup de vieux aux fans de la première heure. Si une partie avait fuité en même temps que la démo l e mois dernier , on a bel et bien droit à l'intégralité du prélude cette fois-ci, avec une ville de Midgard illuminée par le soleil.On profite de l'occasion pour rappeler que le premier épisode de Final Fantasy VII Remake sortira le 10 avril prochain sur PS4, sachant qu'il s'agit d'une exclusivité temporaire d'un an.