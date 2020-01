Final Fantasy VII Remake : la démo a fuité, 30 minutes de bonheur pour les fans nostalgiques

Sauf incroyable tour de passe-passe d'un génie du canular, la démo de Final Fantasy VII Remake a fuité. La séquence - trouvable sur différentes chaînes YouTube et d'une durée de 30 minutes - serait amputée d'une partie, mais elle permet néanmoins de profiter de la séquence d'intro qui rappellera certainement des souvenirs aux fans de la première heure. En effet, elle reprend la cinématique d'ouverture du jeu original sorti en 1997 sur PlayStation. Pour se mettre les joueurs nostalgiques dans la poche, Square Enix ne pouvait pas faire mieux.Ensuite, on a droit à du gameplay pur et dur qui présente les différentes mécaniques, avec le réacteur Mako #1 comme toile de fond. A l'instar de Capcom avec le remake de Resident Evil 2, les développeurs ont rajouté des scènes pour renforcer l'aspect cinématographique du jeu qui, à l'époque, était déjà l'un des principaux points forts de Final Fantasy VII. Bref, il n'y a plus qu'à attendre la mise en ligne de la démo (aucune date n'a encore été communiquée par Square Enix), sachant que la sortie de Final Fantasy VII Remake, elle, est fixée au 3 mars prochain sur PS4.