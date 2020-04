Final Fantasy VII Remake : encore deux vidéos making of, le système de combat détaillé

Square Enix a mis en ligne une troisième vidéo making of consacrée à Final Fantasy VII Remake. Cette fois-ci, Yoshinori Kitase (producteur), Tetsuya Nomura (réalisateur) et le reste de l'équipe se focalisent sur le nouveau système de combat qui se veut plus dynamique que celui de la version originale. "Lorsque j'ai pensé aux joueurs qui découvriraient Final Fantasy VII, j'ai réalisé que l'action était le style le plus courant de nos jours, explique Nomura-san. Je voulais que toutes les commandes soient effectuées en temps réel." Trouver un parfait équilibre entre modernité et tradition, voilà le principal challenge qu'a dû relever Square Enix.Par ailleurs, Yoshinori Kitase précise qu'un mode "Classique" a été ajouté pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les jeux d'action : certains éléments sont automatiques, ce qui permet de se concentrer sur les commandes. A noter que Square Enix avait diffusé il y a quelques jours une deuxième vidéo making of qui revenait sur l'histoire du jeu et les personnages.On profite de l'occasion pour rappeler que la sortie du jeu est toujours fixée au 10 avril prochain sur PS4, sachant que certains joueurs ont déjà reçu leur exemplaire suite aux précautions prises par l'éditeur japonais en raison de l'épidémie de coronavirus. En ce qui concerne la version dématérialisée, même si la date de pré-téléchargement du jeu semble avoir été avancée , rien n'indique qu'il en sera de même pour la date de sortie.