Final Fantasy VII Remake : non, la sortie du jeu sur le PlayStation Store ne sera pas avancée

C'est sans doute l'affaire qui rythme l'actualité vidéoludique ces derniers jours. Le confinement ayant un impact sur la logistique au niveau mondial, Square Enix a pris la décision d'envoyer les exemplaires de Final Fantasy VII Remake aux revendeurs plus tôt que prévu, afin que les joueurs ayant précommandé la version physique la reçoivent dans les délais, voire avant. "Final Fantasy VII Remake est un nouveau jeu qui contient des surprises, a indiqué l'éditeur pour prévenir d'éventuels spoilers. Que ce soit les fans ou les autres joueurs, ils méritent de les découvrir eux-mêmes, et nous demandons donc à notre communauté de s'en assurer."Cette bonne nouvelle n'a pas fait que des heureux, puisque ceux qui ont précommandé Final Fantasy VII Remake en dématérialisé sur le PlayStation Store (où le jeu est toujours prévu pour le 10 avril) se disent être les didons de la farce. En effet, ils sont nombreux à avoir annulé leur "commande physique" suite aux déclarations de Square Enix qui, dans un premier temps, annonçait des retards de livraison avant d'opter pour la solution citée plus haut. Dernièrement, le fait que la date de pré-téléchargement du jeu ait été avancée avait redonné espoir , mais la maison a tenu à clarifier les choses : non, la sortie du jeu sur le PlayStation Store ne changera pas."Bien que nous comprenions la frustration que génère la vente anticipée du jeu dans certains territoires, la majeure partie de nos envois aux revendeurs du monde entier est faite de manière à ce que le jeu soit disponible à partir du 10 avril, peut-on lire dans le communiqué . Par ailleurs, changer la date de la version dématérialisée pourrait conduire à des soucis logistiques susceptibles de bouleverser le lancement digital du jeu. Voilà pourquoi nous resterons sur le 10 avril". On vous épargne les noms d'oiseaux que l'on a vu circuler sur les réseaux sociaux.