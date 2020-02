Final Fantasy VII Remake : du rab pour l'exclusivité temporaire sur PS4

Vous n'êtes pas sans avoir que Final Fantasy VII Remake n'est plus attendu pour le 3 mars, mais pour le 10 avril prochain. C'est en effet ce qu'a indiqué Square Enix le mois dernier , dans un communiqué officiel où il a présenté ses excuses à la communauté. Suite à cette annonce, l'éditeur japonais a retouché la jaquette du jeu, et plus particulièrement la mention indiquant l'exclusivité temporaire accordée à la PS4. En toute logique, celle-ci ne court plus jusqu'au 3 mars 2021, mais jusqu'au 10 avril 2021. Un an tout rond donc, avant que Final Fantasy VII Remake ne soit proposé sur d'autres supports.Si Square Enix n'a jamais évoqué officiellement d'autres machines que la console de Sony Interactive Entertainment, des dataminers (via la démo qui a fuité il y a quelques semaines) ont néanmoins repéré des données concernant le PC . Par ailleurs, on imagine mal les consoles Xbox ne pas être dans le coup. Bref, tout semble déjà ficelé.