Final Fantasy VII Remake : la démo PS4 qui a fuité contient du code PC

Fin 2019, Square Enix a confirmé que Final Fantasy VII serait une exclusivité temporaire sur PlayStation 4, confirmant que le jeu sortirait sur d'autres plateformes en 2020, et rendant ainsi possible une version PC. Cette dernière devient de plus en plus probable, puisque des joueurs utilisant une PS4 piratée ont pu se pencher sur le code de la démo du jeu (celle qui a fuité hier) et y ont trouvé pas mal de détails intéressants. Plus concrètement, les dataminers ont repéré plusieurs options permettant de modifier la résolution du jeu, ainsi que des références explicites à AMD et NVIDIA.



La version PS4 tournera en 1080p 30fps, et bien qu'AMD soit le fournisseur de la puce de la machine de Sony, la mention de NVIDIA montre clairement que Square Enix compte servir les joueurs PC. Si aucune plateforme n'ait pour l'instant été annoncée à part la PS4, on sait que le contrat d'exclusivité liant Square Enix et PlayStation expirera le 4 mars 2021, ouvrant alors la porte à une multitude de portages sur les différentes machines disponibles sur le marché.

Yeah already discussed this yesterday in Discord with others that there are many "many" signs inside the Demo that we will see a future PC Port sooner or later. There is PC Code still left inside, and it mentions various higher Resolutions together with some NVIDIA and AMD stuff.