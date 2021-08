FIFA 22 : Lionel Messi déjà avec le maillot du PSG dans le jeu, EA super réactif

C'est sans nul doute l'information la plus commentée du moment : le transfert de Leo Messi du Barça au PSG n'a pas manqué de faire réagir la planète foot et au-delà. Du côté du jeu vidéo, Electronic Arts ne pouvait évidemment pas manquer l'occasion pour parler du joueur argentin et s'est montré même plutôt réactif. Forcément, avec un partenariat signé jusqu'en 2024 avec le PSG, l'éditeur américain s'est empressé de faire apparaître Messi flanqué de son nouveau maillot bleu marine. C'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux que l'annonce a été faite, même si on aurait aimé le voir avec son numéro 30. Ce dernier se dévoile cependant aux côtés des nouvelles recrues telles que, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos. Il est donc à peu près certains que beaucoup de joueurs vont se jeter sur cette équipe de rêve, en espérant qu'elle puisse rempoter la Champions League, maintenant qu'ils ont le meilleur joueur au monde dans leur team.