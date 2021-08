FIFA 22 : David Ginola de retour dans le jeu sous les couleurs du PSG

Si l'on ne parle que de l'arrivée de Lionel Messi au PSG sur la planète foot, sachez que du côté du prochain FIFA 22, on prépare aussi le grand retour d'une ancienne star du Paris-Saint-Germain, à savoir David Ginola. Alors bien sûr, l'ancien présentateur de La France a un incroyable talent n'a pas la stature du joueur argentin, mais David Ginola fera quand même partie des premiers héros FUT, nouvelle catégorie du mode qui permet d'intégrer d'anciennes légendes du football. Alors oui, ce n'est pas la première fois que Ginola figure au sein d'un jeu FIFA, puisqu'on avait pu l'apercevoir en jaquette de vieilles éditions en 1997 et 1998, sans oublier qu'il fut également commentateur aux côtés de Thierry Gilardi.

Figurer dans FIFA 22 comme Héros FUT est un honneur. J'espère que les fans du monde entier auront plaisir à jouer avec moi dans le jeu !

A 54 ans, et depuis sa reconversion à la télévision, David Ginola peut être fier de faire partie de ces gloires qui seront intronisés le 1er octobre prochain dans le mode FUT de FIFA 22. En attendant, on peut d'ores et déjà apprécier la carte qui lui est dédié. N'est pas Superman qui veut...