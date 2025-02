Fatal Fury City of the Wolves : un guide pour comprendre le système de combat, juste avant la bêta

Nous sommes à 24h du coup d'envoi de la bêta ouverte de Fatal Fury City of the Wolves et du côté de SNK, on a décidé de publier un guide en vidéo pour détailler les nombreuses subtilités du système de combat du jeu. Il faut dire que le jeu reprend la base du gameplay de Mark of the Wolves, mais les développeurs d'Osaka ont décidé d'y ajouter des techniques encore plus profondes et plus complexes, afin de rendre les possibilités encore plus folles. Aussi, pour réussir à placer toutes ses techniques de REV Blow, REV Arts, REV Cancel et j'en passe, il va falloir comprendre comment ça fonctionne dans un premier temps, et ensuite maîtriser tout cela in-game. Cette vidéo récap' de plus de 5 minutes n'est donc pas de trop pour voir à quoi s'attendre avec ce Fatal Fury City of the Wolves, dont la sortie est calée au 24 avril sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.