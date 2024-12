Fatal Fury City of the Wolves : Gato confirmé, mais il est devenu aveugle

SNK est loin d'avoir révélé l'ensemble du roster qui va composer Fatal Fury City of the Wolves lors de son lancement le 24 avril 2025 et nous le prouve avec l'annonce de Gato en plein samedi après-midi. C'est en effet à l'occasion d'un tournoi e-sport qui a lieu en Chine que notre spécialiste en arts martiaux fait son grand retour. Enfin, pas vraiment, le bonhomme nous avait déjà fait le plaisir de sa présence dans KOF 2003, KOF XI et KOF XV plus récemment. On commence donc à avoir l'habitude de le voir agresser ses adversaires avec sa technique du tigre surpuissant. Ce qu'on n'imaginait pas en revanche, c'est que Gato revienne avec la vue en moins, mais c'était sans nous rappeler de sa fin dramatique dans Garou Mark of the Wolves où il perdait la vue à cause de son père. Et c'est donc les yeux fermés qu'il revient, plus énervé que jamais, toujours avec cette rapidité et cette agressivité folle, même si désormais il a le regard vers le bas. Autre détail que les fans auront remarqué, c'est sa nouvelle tenue. Il a en effet troqué sa veste jaune par une autre noire, mais brodée avec des motifs dorés, le rendant encore plus taciturne que jamais. Quant à son stage, il ne s'agit pas de la cascade de Mark of the Wolves, mais d'une forêt qui nous permet de voir South Town au loin.La sortie de Fatal Fury City of the Wolves est calée au 24 avril 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.