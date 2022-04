F1 22 : Electronic Arts et Codemasters annoncent le jeu avec une date et un trailer

La première vraie collaboration entre Electronic Arts et Codemasters depuis le rachat de ce dernier en décembre 2020 va donc prendre la forme de EA Sports F1 22. L'occasion pour EA d'asseoir son autorité en ajoutant la fameuse dénomination "EA Sports" avant le titre, mais aussi de valider tout le processus de production. Une nouvelle ère en termes de développement, mais aussi dans le jeu en lui-même puisqu'il s'agira du premier épisode qui nous permettra de piloter des voitures hybrides, tandis que de nouvelles règles réinventeront le week-end de course avec l'inclusion de courses F1 Sprint. Autre nouveauté de ce EA Sports F1 22, l'introduction du Grand Prix de Miami, un première pour la série, tout comme l'ajout de F1 Life, un mode inédit qui se présente sous la forme d'un hub personnalisable où les joueurs peuvent exposer leur collection de supercars, de vêtements et d'accessoires, et frimer devant le monde enter.







Côté gameplay et pilotage, les développeurs de Codemasters annoncent avoir mis à jour la physique qui prend en compte les nouvelles règles aérodynamiques, avec un vrai travail sur les pneus pour que le rendu soit plus réaliste que jamais, notamment dans la maniabilité et les sensations. Il est aussi indiqué que l'I.A. fait aussi partie des améliorations significatives puisqu'elle devrait être adaptative pour s'adapter au niveau de chaque joueur. Les modes "Mon Ecurie" et "Carrière" ont chacun fait l'objet d'améliorations avec trois points d'entrée pour "Mon Ecurie" que sont Newcomer, Challenger, et Front Runner. Enfin, sachez que la version PC offrira un mode VR inédit, jouable sur Oculus Rift et HTC Vive pour une expérience immersive à l'intérieur du cockpit.



La sortie de EA Sports F1 22 est attendue pour le 1er juillet prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.