Epic Games Store : voici les deux jeux offerts la semaine prochaine, les détails

Vous connaissez la musique : bien décidé à se tailler une grosse part du gâteau dans le marché du jeu vidéo digital, Epic Games continue d'abreuver sa communauté de titres gratuits dont la prochaine fournée, destinée à la semaine prochaine, vient tout juste d'être officialisée. En l'occurrence, il s'agit de deux titres tournés vers l'indépendance, que voici.



Le premier se nomme God's Trigger : sorti en mars 2018 et développé par One More Level, il s'agit d'un shooter en vue du dessus à la sauce Hotline Miami dans lequel il est possible d'incarner un démon et un ange, par le biais d'un mode solo ou coopératif. Une aventure violente et exigeante qui avait été plutôt bien reçue par le public comme par la presse.





Le second, Enter the Surgeon, est un roguelike publié en 2016, conçu par Dodge Roll et édité par Devolver Digital. Ici, il est question de parcourir d'innombrables salles sur cinq étages dans un style résolument old-school, en s'aidant de multiples armes à feu et des bonus ramassés sur la route. De même, le soft a récolté de nombreuses critiques très positives lors de son arrivée sur le marché.





Les deux jeux seront donc disponibles la semaine prochaine sur l'Epic Games Store. En attendant, n'oublions pas que c'est Remnant From the Ashes qui est disponible gratuitement sur le magasin !