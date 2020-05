Epic Games Store : GTA 5 serait-il le prochain jeu gratuit, disponible... dès demain ?

Toujours prêt à écraser la concurrence, Epic Games s'apprêterait-il à réaliser un coup de maître ? Selon le site Game Pressure qui déclare obtenir l'information "d'une source fiable" et "bien informée", absolument : le grand, le populaire, l'excellent Grand Theft Auto V serait le prochain jeu offert sur l'Epic Games Store. Mieux encore, celui-ci serait disponible dès demain sur la plateforme digitale !



Une rumeur étonnante, d'autant plus que Rockstar vient d'établir son propre magasin, le Rockstar Games Launcher, et que GTA 5 continue clairement de se vendre comme des petits pains. Certains diront qu'après 120 millions de ventes, la firme peut bien se permettre une petite fantaisie... Surtout si Epic Games a sorti le chéquier pour s'attribuer une telle offre exclusive.



Quoiqu'il en soit, nous vous conseillons plus que jamais de prendre l'information avec des pincettes : la déception n'est jamais loin et, de toute façon, nous devrions vite être fixés.