Electronic Arts : la conférence EA Play Live est repoussée

Privé d'E3 et de son événement EA Play de l'Hollywood Palladium, l'éditeur Electronic Arts a opté pour une version digitale de son show qui devait se tenir le 11 juin prochain. Malheureusement, ce dernier a été repoussé. Afin de respecter le mouvement #BlackLivesMatter, et les protestations contre le racisme et les violences policières qui secouent les États-Unis, l'éditeur a préféré différer ses annonces. Pas de panique, l'EA Play Live se tiendra une semaine plus tard, soit le 18 juin à 16h00. En France, on devra donc se connecter aux plateformes de diffusion le 19 juin à 1h00 du matin afin de ne rien rater des annonces. On devrait y voir les nouvelles licences annuelles comme FIFA ou MADDEN, mais aussi entendre parler du prochain Battlefield.