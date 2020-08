Electronic Arts : l'EA Access arrive bientôt sur Steam

Electronic Arts se prépare à sortir son service EA Access sur Steam, ce qui va permettra aux joueurs PC d'en profiter sans obligatoirement devoir utiliser la plateforme propriétaire Origin. Bien que le service ne soit pas encore disponible, la page Steam est en ligne et nous permet de voir que la stratégie de diversification d'EA semble aller bon train. Aucune mention des tarifs n'est faite, mais sachez que l'accès au service se monnaye normalement 4.99€ par mois ou 30€ par an. Pour cette somme, vous aurez accès à une large sélection de jeux estampillés EA, ainsi qu'à dix heures de jeu sur certains titres qui ne sont pas encore sortis. De plus, les membres EA Access profitent de 10% de réduction sur le prix des jeux, quelle que soit la période de l'année. Reste à savoir quand est-ce que le service deviendra disponible sur Steam.