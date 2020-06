Electronic Arts : des nouveaux jeux débarquent sur Steam, voici la liste

Comme annoncé durant la conférence d'Electronic Arts, Apex Legends n'arrivera pas avant l'automne prochain sur Steam. Ce n'est pas vraiment un souci, puisque d'autres jeux de l'éditeur américain viennent de débarquer sur la plateforme de Valve Software, en plus de ceux déjà déployés. Aujourd'hui donc, les heureux élus sont A Way Out, Need For Speed : Most Wanted, Les Sims 4, Dead Space 3, Titanfall 2 et Need For Speed : Payback.



Naturellement, pour attirer le chaland, chacun de ces titres fait l'objet d'une promotion pouvant aller jusqu'à -75%, sachant que les réductions prendront fin le 9 juillet prochain. A ce jour, 28 productions Electronic Arts ont intégré le catalogue de Steam.