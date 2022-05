Electronic Arts chercherait à se faire racheter et aurait commencé à démarcher, explications

C'est dans l'ère du temps. Depuis quelques années maintenant, les rachats dans le jeu vidéo de multiplient. Des alliances se créent et les industries se mélangent. Jeu vidéo, cinéma, télévision et services de streaming font désormais corps, l'union faisant toujours la force. Alors qu'Activision-Blizzard a trouvé refuge chez Microsoft (pour quasi 70 milliards de dollars, rappelons-le), qu'Ubisoft soit enclin à se faire croquer par un plus gros, que Sony rachète des studios à tour de bras, voilà qu'on apprend qu'Electronic Arts chercherait lui aussi à trouver un gros partenaire pour que l'avenir soit plus radieux. C'est le site web Puck qui a lâché l'information à l'occasion d'un papier consacré à Brian Roberts, le PDG de Comcast. Ce dernier explique que depuis le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft, les choses se sont accélérés, et que les avocats et autres banquiers d'Electronic Arts auraient été aperçus en train de discuter avec des géants du divertissement comme Disney, Amazon et Apple.Mais c'est en réalité avec Comcast que les choses ont véritablement avancé, puisque selon Brian Roberts, une proposition a même été effectuée. Ce dernier a en effet proposé une fusion avec la filiale NBC Universal, avec une mainmise totale d'Electronic Arts. Chose visiblement que Andrew Wilson, le PDG actuel d'EA, ne semble pas favorable, ce dernier souhaitant garder le contrôle de ses activités. Il faut dire que Electronic Arts se porte plutôt bien avec un croissance positive et qu'il n'y aucune raison pour Andrew Wilson de céder sa place de Directeur Général. Donc, selon l'article de Puck, les discussions entre EA et Comcast n'ont pas abouti. D'ailleurs, aucun des deux acteurs ne souhaitent faire de commentaire à ce sujet...