Elden Ring : une publicité thaïlandaise en live-action à voir absolument !

Alors que le monde entier s'enjaille sur Elden Ring, la campagne promotionnelle du jeu se poursuit dans le reste du monde. Du côté de la Thaïlande, on accueille également le nouveau jeu de From Software, et pour donner envie aux joueurs locaux de se laisser tenter par cette histoire d'anneau, c'est carrément une publicité en live-action qui a été produite par Bandai Namco Entertainment Thaïlande. Il est question de l'anneau de la grand-mère d'une famille qui tombe des mains de la Maman et qui se brise au sol en plusieurs morceaux. La jeune mère est alors accusée de laisser-aller et un drama familial s'instaure, refaisant ressurgir de vieux souvenirs, notamment le bannisement d'un jeune garçon parti du cocon familial, et qui revient plusieurs années après. Selon la publicité, il est la réincarnation du Tarnished et le symbole au fond de sa pupille en est la preuve cinglante. C'est ensuite que la publicité bascule en dévoilant des séquences de jeu capturées sans doute pour les besoins de cette vidéo. Le rendu est comico-tragique, surtout quand on s'aperçoit que chaque membre de la famille réclame son gain et de récupérer un des morceux de l'anneau. Une belle analogie avec le jeu vidéo, où des demi-dieux fouinent de partout.