Elden Ring : toutes les musiques rassemblées dans un coffret collector vinyle

Avec ses 97% de moyenne obtenue chez Metacritic, Elden Ring fait désormais partie des grands noms du jeu vidéo, et peut même se targuer de se dresser face à des mastodontes comme GTA V, Red Dead Redemption 2, God of War et bien d'autres encore. Parmi les éléments marquants du jeu, il y a l'ambiance, l'open world, les boss battles mais aussi la musique très marquante pour certains. Aussi, pour qu'on puisse les écouter tranquille à la maison sur sa platine, From Software a décidé de proposer toute la bande-son et les musiques dans un coffret vinyle du plus bel effet. Ce ne sont pas moins de 8 disques qui sont proposés dans un coffret collector en édition limitée, puisqu'il n'y en a que 6 999 exemplaires dans le monde. Autant vous dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour la petite anecdote, les musiques ont été composées par Yuka Kitamura, Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yoshimi Kudo et Tai Tomisawa, qui ont tous déjà travaillé sur d'autres jeux de From Software, comme la saga des Dark Souls par exemple.Il faudra en revanche être patient car ce coffret de 8 vinyles ne sortira pas avant l'été prochain et sera vendu au prix de 149,99€, incluant quelques petits bonus et goodies supplémentaires, dont voici le détail complet :

- Un coffret de qualité supérieure, numéroté de 1 à 6 999

- 8 vinyles premium avec un effet galaxie ou marbre, contenant la bande-son intégrale

- 4 doubles gatefolds comportant chacun un design unique

- Un artprint (taille 300 × 300 mm — 11 ¾” × 11 ¾”)

- Un certificat d'authenticité numéroté



Cette édition est uniquement disponible sur le store officiel Bandai Namco Entertainment.