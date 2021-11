Elden Ring : il y aura 2 éditions collectors, dont une avec un casque taille réelle

Dans la foulée du reveal du gameplay de Elden Ring, Bandai Namco Entertainment et From Software ont également annoncé la commercialisation de deux éditions collectors pour le jeu. Pour sûr, le titre est tellement attendu par les fans des Souls-like qu'il serait dommage de ne pas leur offrir l'édition limitée qui va bien et qu'on va pouvoir faire trôner dans sa gaming room. Aussi, histoire de contenter un maximum de porte-feuilles, il y a deux éditions différentes : la standard et la version Premium. Evidemment, le prix n'est pas le même, le contenu non plus d'ailleurs. Voici les détails :

ELDEN RING COLLECTOR’S EDITION STANDARD

Le jeu en physique Elden Ring

Un steelbook

Un artbook de 40 pages

La soundtrack numérique à télécharger

Une figurine de Malenia (22,86 cm)

ELDEN RING COLLECTOR’S EDITION PREMIUM

Le jeu en physique Elden Ring

Un steelbook

Un artbook de 40 pages

La soundtrack numérique à télécharger

Une figurine de Malenia (22,86 cm)

Une réplique à l'échelle 1:1 du casque de Malenia

ELDEN RING DIGITAL DELUXE EDITION

Le jeu Elden Ring à télécharger

Un artbook numérique à télécharger

La soundtrack numérique à télécharger