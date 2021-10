EA : un nouveau studio avec Marcus Lehto, le co-créateur de Halo et de Disintegration

Sans doute que le nom de Marcus Lehto ne vous dit pas grand-chose. Pourtant, l'homme est un vétéran de l'industrie du jeu vidéo avec à son actif la co-création du jeu Halo, du temps où la licence appartenait encore au studio Bungie. C'est d'ailleurs en 1997 que Marcus Lehto est entré dans la société en tant que directeur artistique pour justement mettre sur pied le premier FPS spécialement adapté pour les joueurs console. Le succès fut immédiat et Halo devint une référence en la matière. Après avoir quitté Bungie en 2012 en pleine production de Destiny, Marcus Lehto a lancé son propre studio, V1 Interactive, avec lequel il va développer le jeu Disintegration sorti en juin 2020 et qui ne va malheureusement pas trouvé son public malgré de bonnes idées (le jeu a reçu la note de 13/20 dans nos colonnes) et causer la fermeture de son studio en mars 2021. Blessé mais pas découragé, Marcus Lehto a trouvé refuse auprès d'Electronic Arts qui annonce la création d'un nouveau studio basé du côté de Seattle. Sa mission première : réaliser un FPS sous la houlette de Vince Zampella, un autre vétéran qu'on ne présente plus, ayant oeuvré sur Call of Duty et Titanfall. Espérons que la rencontre de ces deux hommes puisse donner naissance à un projet d'envergure.